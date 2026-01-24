Eurovision Song Contest 2026 - Die AftershowJetzt kostenlos streamen
Song Contest 2026
Folge 24: Eurovision Song Contest 2026 - Die Aftershow
32 Min.Folge vom 17.05.2026
Der Eurovision Song Contest 2026 ist entschieden: Bulgarien hat gewonnen! Direkt im Anschluss an die große ESC-Show meldete sich Barbara Schöneberger aus dem Museumsquartier in Wien und ließ den Abend mit ersten Analysen ihrer prominenten Gäste ausklingen.
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