Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Song Contest 2026

Eurovision Song Contest 2026 - Die Aftershow

ORF1Staffel 1Folge 24vom 17.05.2026
Eurovision Song Contest 2026 - Die Aftershow

Eurovision Song Contest 2026 - Die AftershowJetzt kostenlos streamen

Song Contest 2026

Folge 24: Eurovision Song Contest 2026 - Die Aftershow

32 Min.Folge vom 17.05.2026

Der Eurovision Song Contest 2026 ist entschieden: Bulgarien hat gewonnen! Direkt im Anschluss an die große ESC-Show meldete sich Barbara Schöneberger aus dem Museumsquartier in Wien und ließ den Abend mit ersten Analysen ihrer prominenten Gäste ausklingen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Song Contest 2026
ORF1
Song Contest 2026

Song Contest 2026

Alle 1 Staffeln und Folgen