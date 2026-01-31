Military Fitness am NationalfeiertagJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 1: Military Fitness am Nationalfeiertag
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Functional‑Workouts, Bodyweight‑Parcours und Technik‑Drills: Beim Military Fitness zeigt das Bundesheer am Nationalfeiertag die sportliche Seite des Dienstes. Besucher:innen erleben Trainingsmethoden aus dem Heeressport sowie Tipps zu Mobilität, Kraft und Ausdauer aus erster Hand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Sportveranstaltungen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV