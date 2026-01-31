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Sport/Sportveranstaltungen

Military Fitness: Vollgas am Nationalfeiertag

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
Military Fitness: Vollgas am Nationalfeiertag

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Folge 3: Military Fitness: Vollgas am Nationalfeiertag

483 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Die Leistungsschau 2025 vereint Einsatzvorführungen, modernste Ausrüstung und Heeressport‑Stationen zu einem informativen Erlebnis. Besucher:innen erhalten einen umfassenden Überblick über Fähigkeiten, Technik, Fahrzeuge und Ausbildungswege im Österreichischen Bundesheer.

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