Military Fitness: Vollgas am NationalfeiertagJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 3: Military Fitness: Vollgas am Nationalfeiertag
483 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Die Leistungsschau 2025 vereint Einsatzvorführungen, modernste Ausrüstung und Heeressport‑Stationen zu einem informativen Erlebnis. Besucher:innen erhalten einen umfassenden Überblick über Fähigkeiten, Technik, Fahrzeuge und Ausbildungswege im Österreichischen Bundesheer.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV