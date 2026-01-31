Military Sports Awards 2025: Die Besten der BestenJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 5: Military Sports Awards 2025: Die Besten der Besten
28 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Bei den Military Sports Awards 2025 werden die erfolgreichsten Heeressportler:innen des Jahres ausgezeichnet—von Weltcup‑Podien bis Team‑Erfolgen. Die Verleihung bietet starke Geschichten, Karrieren im Bundesheer und Best‑Practice für Training auf Spitzenniveau.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Sportveranstaltungen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV