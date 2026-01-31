Slalom-Asse am Start mit dem JagdkommandoJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 9: Slalom-Asse am Start mit dem Jagdkommando
7 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Wenn Ski‑Profis mit dem Jagdkommando trainieren, treffen Explosivkraft und Präzision auf mentale Stärke. Das gemeinsame Programm verbindet Hochintensitäts‑Drills, Orientierung und Teamtaktik—optimal für die Rennsaison.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Sportveranstaltungen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV