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Sport/Sportveranstaltungen

Slalom-Asse am Start mit dem Jagdkommando

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 9vom 31.01.2026
Slalom-Asse am Start mit dem Jagdkommando

Slalom-Asse am Start mit dem JagdkommandoJetzt kostenlos streamen

Sport/Sportveranstaltungen

Folge 9: Slalom-Asse am Start mit dem Jagdkommando

7 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Wenn Ski‑Profis mit dem Jagdkommando trainieren, treffen Explosivkraft und Präzision auf mentale Stärke. Das gemeinsame Programm verbindet Hochintensitäts‑Drills, Orientierung und Teamtaktik—optimal für die Rennsaison.

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