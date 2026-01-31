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Sport/Sportveranstaltungen

Interview-Sprint am Nationalfeiertag

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 2vom 31.01.2026
Interview-Sprint am Nationalfeiertag

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Folge 2: Interview-Sprint am Nationalfeiertag

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Kurzinterviews im Minutentakt mit Heeressportler:innen, Coaches und Rekrut:innen liefern kompakte Einblicke in Karrierewege, Einsatzalltag und Training. Der Interview‑Sprint bündelt Expertise, Tipps und Motivation—direkt von den Profis des Bundesheers.

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