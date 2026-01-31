Interview-Sprint am NationalfeiertagJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 2: Interview-Sprint am Nationalfeiertag
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Kurzinterviews im Minutentakt mit Heeressportler:innen, Coaches und Rekrut:innen liefern kompakte Einblicke in Karrierewege, Einsatzalltag und Training. Der Interview‑Sprint bündelt Expertise, Tipps und Motivation—direkt von den Profis des Bundesheers.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV