Neuer Meilenstein: Eröffnung Heeressportleistungszentrum St. PöltenJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 12: Neuer Meilenstein: Eröffnung Heeressportleistungszentrum St. Pölten
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Das neue Heeressportleistungszentrum 01 in St. Pölten bündelt Diagnostik, Kraft‑ und Ausdauerlabore sowie Regenerationszonen für Kader‑Athlet:innen. Ziel ist eine leistungsmedizinisch abgestützte Betreuung von Talenten bis Weltklasse.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Sportveranstaltungen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV