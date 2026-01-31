Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sport/Sportveranstaltungen

Neuer Meilenstein: Eröffnung Heeressportleistungszentrum St. Pölten

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 12vom 31.01.2026
Neuer Meilenstein: Eröffnung Heeressportleistungszentrum St. Pölten

Neuer Meilenstein: Eröffnung Heeressportleistungszentrum St. PöltenJetzt kostenlos streamen

Sport/Sportveranstaltungen

Folge 12: Neuer Meilenstein: Eröffnung Heeressportleistungszentrum St. Pölten

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Das neue Heeressportleistungszentrum 01 in St. Pölten bündelt Diagnostik, Kraft‑ und Ausdauerlabore sowie Regenerationszonen für Kader‑Athlet:innen. Ziel ist eine leistungsmedizinisch abgestützte Betreuung von Talenten bis Weltklasse.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sport/Sportveranstaltungen
Österreichisches Bundesheer
Sport/Sportveranstaltungen

Sport/Sportveranstaltungen

Alle 1 Staffeln und Folgen