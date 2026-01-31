Die Adler fliegen am KulmJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 13: Die Adler fliegen am Kulm
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
„Unter Adlern“ fängt die Dynamik der Skiflug‑WM am Kulm (Bad Mitterndorf) ein—von Material‑Setup über Anlaufgeschwindigkeit bis Telemark‑Präzision. Atmosphärische Bilder und Daten‑Snippets liefern Kontext zu Sprungweite, Wind und Linienwahl.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV