Medaillenregen: Heim-EM im militärischen FünfkampfJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 7: Medaillenregen: Heim-EM im militärischen Fünfkampf
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Hindernisbahn, Schießen, Schwimmen, Werfen, Geländelauf: Die Heim‑EM im Militärischen Fünfkampf bringt starke Ergebnisse und mehrere Podestplätze für das Team Heeressport. Das Event zeigt, wie militärische Ausbildung und Hochleistungssport perfekt ineinandergreifen.
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Produktion:AT, 2022
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12
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