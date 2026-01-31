Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sport/Sportveranstaltungen

Biathlon Nationalteam im Jagdkommandoeinsatz

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 14vom 31.01.2026
Biathlon Nationalteam im Jagdkommandoeinsatz

Biathlon Nationalteam im JagdkommandoeinsatzJetzt kostenlos streamen

Sport/Sportveranstaltungen

Folge 14: Biathlon Nationalteam im Jagdkommandoeinsatz

6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Im Jagdkommandoeinsatz testet das Biathlon‑Nationalteam Präzision nach Sprints, Low‑Heart‑Rate‑Recovery und kalte Wechsel. Das Programm schärft Entscheidungsfähigkeit, Technik und Schusskonstanz unter Zeitdruck.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sport/Sportveranstaltungen
Österreichisches Bundesheer
Sport/Sportveranstaltungen

Sport/Sportveranstaltungen

Alle 1 Staffeln und Folgen