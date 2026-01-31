Tag des Sports 2025: Das große HighlightJetzt kostenlos streamen
Am Tag des Sports würdigt Bundesministerin Klaudia Tanner die Erfolge der Heeressportler:innen und unterstreicht die Bedeutung von Förderung, Ausbildung und Spitzensport im Bundesheer. Im Fokus stehen Leistungsbilanz, Nachwuchsarbeit und Partner‑Allianzen.
