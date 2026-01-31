Top Guns: Jagdkommando trainiert Biathlon-StarsJetzt kostenlos streamen
Sport/Sportveranstaltungen
Folge 11: Top Guns: Jagdkommando trainiert Biathlon-Stars
6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Im gemeinsamen Schieß‑Setup trainieren Biathlet:innen unter Belastung—inklusive Atemrhythmus, Abzugsdisziplin und mentaler Reset‑Routinen. Das Ziel: sichere Trefferbilder in der Schlussrunde und konstantere Results im Weltcup.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sport/Sportveranstaltungen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV