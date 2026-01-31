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Sport/Sportveranstaltungen

Top Guns: Jagdkommando trainiert Biathlon-Stars

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 11vom 31.01.2026
Top Guns: Jagdkommando trainiert Biathlon-Stars

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Folge 11: Top Guns: Jagdkommando trainiert Biathlon-Stars

6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Im gemeinsamen Schieß‑Setup trainieren Biathlet:innen unter Belastung—inklusive Atemrhythmus, Abzugsdisziplin und mentaler Reset‑Routinen. Das Ziel: sichere Trefferbilder in der Schlussrunde und konstantere Results im Weltcup.

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