Sonnenstich

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 04.01.2026
Folge 10: Sonnenstich

24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Die Käufer versammeln sich während einer Hitzewelle zur Auktion in North York. Können sie trotz der hohen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren?

ProSieben MAXX
