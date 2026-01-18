Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 31: Mini-Roy
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Zur Auktion in Brampton bringt Roy eine Puppe mit, die sein kleiner Doppelgänger ist. Mini-Roy nimmt kein Blatt vor den Mund und treibt alle Anwesenden in den Wahnsinn. Ursulas Pläne, einen eigenen Laden zu eröffnen, nehmen immer mehr Gestalt an, und sie sucht bei der Versteigerung gezielt nach Gegenständen, die sie später verkaufen kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fremantle Media Enterprises Ltd.