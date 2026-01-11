Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Zünftig

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 22vom 11.01.2026
Folge 22: Zünftig

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Roy steht unter Zeitdruck: Die Trauung seines besten Freundes steht kurz bevor, aber vorher will er noch bei der Versteigerung in Guelph vorbeischauen. Cindy bringt ihre Tochter Tara mit zur Versteigerung, die heimlich für sie und Rick in der Menge spionieren soll.

