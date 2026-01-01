Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wohltätigkeitsauktion

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 24vom 11.01.2026
Wohltätigkeitsauktion

Folge 24: Wohltätigkeitsauktion

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Bei einer Wohltätigkeitsauktion in Mississauga gibt es zahlreiche Pods zu ersteigern, die von Menschen gespendet wurden, die ihre eingelagerten Gegenstände nicht mehr benötigen. Bogart trifft mit seinem Vater die Vereinbarung, dass er nur ein Lager erwerben darf. Ob sich Paul daran halten wird?

