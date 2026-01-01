Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 35: Alte Hasen
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Im Zentrum von Toronto versammeln sich die Käufer zur nächsten Auktion. Bogart platzt endgültig der Kragen, weil Paul erneut allein entscheidet, für welche Lager er bieten möchte. Ursula ist gestresst, da die Eröffnung ihres Ladens immer näher rückt, doch sie erhält hilfreiche Tipps von ihren Konkurrenten.
