Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Alte Hasen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 35vom 18.01.2026
Alte Hasen

Alte HasenJetzt kostenlos streamen

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 35: Alte Hasen

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Im Zentrum von Toronto versammeln sich die Käufer zur nächsten Auktion. Bogart platzt endgültig der Kragen, weil Paul erneut allein entscheidet, für welche Lager er bieten möchte. Ursula ist gestresst, da die Eröffnung ihres Ladens immer näher rückt, doch sie erhält hilfreiche Tipps von ihren Konkurrenten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars - Geschäfte in Kanada
ProSieben MAXX
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen