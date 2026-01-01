Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 30: Der Werbe-Film
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Bei der Auktion in Downtown Toronto will Paul einen Werbefilm über das tägliche Arbeiten als Lagerkäufer drehen. Rick und Cindy stehen ihm und Bogart dabei jedoch im Weg. Ursula denkt währenddessen darüber nach, einen eigenen Laden zu eröffnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.