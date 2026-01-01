Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Möbelrausch

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 28vom 11.01.2026
Folge 28: Im Möbelrausch

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Bei der Auktion in Toronto haben es Rick und Cindy auf Retro-Möbel abgesehen, die sich immer gut verkaufen lassen. Als Ursula jedoch das gleiche Lager wie Cindy haben möchte, kommt es zum Streit zwischen den beiden Frauen. Roy sorgt derweil für Aufsehen, weil er als Paul verkleidet zur Versteigerung erscheint.

ProSieben MAXX
