Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 20: Das Medium
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Rick und Cindy bringen ihr Medium als Unterstützung zur Auktion in Don Mills mit. Die Wahrsagerin gibt dem Paar Empfehlungen, welche Lagerräume sie ersteigern sollen, doch die beiden sind sich unschlüssig, ob sie wirklich auf Deborah hören sollen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.