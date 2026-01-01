Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 20vom 11.01.2026
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Rick und Cindy bringen ihr Medium als Unterstützung zur Auktion in Don Mills mit. Die Wahrsagerin gibt dem Paar Empfehlungen, welche Lagerräume sie ersteigern sollen, doch die beiden sind sich unschlüssig, ob sie wirklich auf Deborah hören sollen.

