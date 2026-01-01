Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 17: Selbsthilfe
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Roy hat eine Selbsthilfe-CD für sich entdeckt, die er auf dem Weg zur Auktion in Thornhill anhört. Sein neu erworbenes Wissen will er direkt anwenden, um gute Lager zu ersteigern. Ursula setzt währenddessen alle Hoffnung auf ihre Glücksbluse.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.