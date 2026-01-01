Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Pärchenbildung

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 26vom 11.01.2026
Pärchenbildung

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 26: Pärchenbildung

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Die Auktion in Orillia zieht zahlreiche Käufer an. Auch Jeff Gardner ist dabei und versucht erneut, Ursula zu umwerben. Doch sie hat kein Interesse und plant, sich mit Roy zu verbünden, um Jeff loszuwerden.

ProSieben MAXX
