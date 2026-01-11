Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 21: Auf Entzug
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Cindy und Rick beschließen, auf der Auktion in Leslieville nicht zu rauchen, was sich sofort negativ auf ihre Stimmung auswirkt. Roy, der seinem Image als Bad Boy alle Ehre machen will, ist dem Nikotin jedoch sehr zugetan und verspottet seine Kollegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.