Die Weinprobe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 32vom 18.01.2026
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Die Käufer nehmen den weiten Weg nach London, Ontario, auf sich, um gute Lager zu ersteigern. Ursula ist auf der Suche nach weiterem Inventar für ihren Laden, den sie bald eröffnen möchte. Paul und Bogart ergattern eine Weinkommode und eine Kiste voller Wein und hoffen damit, Gewinn zu machen.

