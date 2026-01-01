Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 32: Die Weinprobe
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Die Käufer nehmen den weiten Weg nach London, Ontario, auf sich, um gute Lager zu ersteigern. Ursula ist auf der Suche nach weiterem Inventar für ihren Laden, den sie bald eröffnen möchte. Paul und Bogart ergattern eine Weinkommode und eine Kiste voller Wein und hoffen damit, Gewinn zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.