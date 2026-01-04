Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Roys Rollenspiel

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 04.01.2026
Folge 7: Roys Rollenspiel

24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Bei der Auktion in Scarborough tritt Roy als sein verrückter Cousin Ray auf. Mit seiner Verkleidung will er seine Konkurrenz ablenken und wertvolle Lagerräume für sich selbst ergattern. Paul überlässt seinem Sohn derweil die volle Kontrolle.

