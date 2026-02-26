Streit um Latein: Ignoriert die Regierung die wahren Probleme?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 26.02.2026: Streit um Latein: Ignoriert die Regierung die wahren Probleme?
82 Min.Folge vom 26.02.2026
Weniger Latein- und Fremdsprachenunterricht, mehr Informatik und Künstliche Intelligenz (KI): Mit einer Lehrplanreform will NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr Schüler besser auf das Leben vorbereiten. Doch der Widerstand ist groß: Selbst die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ sind skeptisch, prominente Stimmen aus Kultur und Wissenschaft orten einen Angriff auf das Bildungssystem, und wieder andere sprechen von einer Scheindebatte. Woran krankt unser Bildungssystem?
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