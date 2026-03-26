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Talk im Hangar-7

Sex, Macht, Missbrauch: Wer muss jetzt aufstehen?

ServusTVFolge vom 26.03.2026
Sex, Macht, Missbrauch: Wer muss jetzt aufstehen?

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Talk im Hangar-7

Folge vom 26.03.2026: Sex, Macht, Missbrauch: Wer muss jetzt aufstehen?

89 Min.Folge vom 26.03.2026

"Virtuelle Vergewaltigung": Es sind schwere Vorwürfe, die die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhebt. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung, sein Anwalt spricht von "unzulässiger Verdachtsberichterstattung". Doch die Welle der Empörung reicht weit über Deutschlands Grenzen hinaus: Tausende Frauen gehen auf die Straße, und viele prominente Stimmen fordern schärfere Gesetze gegen sexualisierte Gewalt. Wird diese systematisch verharmlost?

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