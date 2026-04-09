Andere führen Krieg: Und wir zahlen drauf?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 09.04.2026: Andere führen Krieg: Und wir zahlen drauf?
79 Min.Folge vom 09.04.2026
Mehr als zwei Euro für einen Liter Diesel - jeder Tankstellen-Besuch tut Autofahrern derzeit weh. Und auch wenn angesichts der zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg der Ölpreis an den Börsen endlich wieder sinkt, zeichnen Experten ein düsteres Bild: Die durch den Krieg ausgelöste Energiekrise sei die schlimmste seit Jahrzehnten. Sind wir auf die Verknappung fossiler Brennstoffe vorbereitet? Oder versetzt dieser neue Konfliktherd unserem ohnehin schwächelnden Wohlstand den Todesstoß?
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