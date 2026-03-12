ORF in der Krise: Kommt jetzt die große Reform?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 12.03.2026: ORF in der Krise: Kommt jetzt die große Reform?
90 Min.Folge vom 12.03.2026
Der Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nach Vorwürfen sexueller Belästigung, die er zurückweist, hat eine breite Debatte über den ORF angestoßen. Ingrid Thurnher führt die Geschäfte vorläufig weiter, eine Taskforce soll die Führungskultur im Unternehmen unter die Lupe nehmen. Doch vielen geht das nicht weit genug: Die Regierung müsse nun endlich eine große ORF-Reform in Angriff nehmen. Was konkret muss sich ändern? Und welche Rolle spielt der Stiftungsrat?
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