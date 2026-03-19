Immer mehr Islam: Verlieren wir die Kontrolle?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 19.03.2026: Immer mehr Islam: Verlieren wir die Kontrolle?
73 Min.Folge vom 19.03.2026
Der Islam gewinnt in Österreich an Stärke. Besonders spürbar ist das in Wien: In der Hauptstadt stellen muslimische Kinder mit 41,5 Prozent mittlerweile die größte Religionsgruppe in Pflichtschulen. Gleichzeitig wird Radikalisierung immer mehr zum Problem, islamistische Hassprediger gehen im Internet gezielt auf die Jagd nach beeinflussbaren Jugendlichen. Kopftuch, Ramadan und Scharia: Zwingt uns der Islam zunehmend seine Werte auf? Und hat die Politik die Lage überhaupt noch im Griff?
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