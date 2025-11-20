The Big Bang Theory
Folge 10: Der Ohrwurm
21 Min.Folge vom 20.11.2025
Sheldon plagt ein Ohrwurm, und er kommt einfach nicht darauf, um welchen Song es sich handelt. Daher denkt er, er wird wahnsinnig - wie schon viele Genies vor ihm. Natürlich treibt er ganz nebenbei auch Penny und Leonard zur Verzweiflung ... Raj und Howard haben ihren ersten Facebook-Fan auf ihrem Profil für ihre Band "Footprints on the Moon". Sie sind begeistert von dem coolen Typen und beginnen, ihn zu stalken ...
The Big Bang Theory
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen