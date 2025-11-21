Die positive NegativreaktionJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 16: Die positive Negativreaktion
19 Min.Folge vom 21.11.2025
Bernadette eröffnet Howard, dass sie schwanger ist - und Howard flippt völlig aus: Zunächst vor Freude, doch dann verwandelt sich die Euphorie in nackte Panik. Während er bei seinen Kumpels Rat sucht, schüttet Bernadette Penny und Amy ihr Herz aus. War der Kinderwunsch vielleicht doch keine so gute Idee?
