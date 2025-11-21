Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die positive Negativreaktion

PULS 4Staffel 9Folge 16vom 21.11.2025
19 Min.Folge vom 21.11.2025

Bernadette eröffnet Howard, dass sie schwanger ist - und Howard flippt völlig aus: Zunächst vor Freude, doch dann verwandelt sich die Euphorie in nackte Panik. Während er bei seinen Kumpels Rat sucht, schüttet Bernadette Penny und Amy ihr Herz aus. War der Kinderwunsch vielleicht doch keine so gute Idee?

