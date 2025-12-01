Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 9Folge 8vom 13.12.2025
19 Min.Folge vom 13.12.2025

Sheldon hat beschlossen, das Kapitel Amy endgültig abzuhaken und sich eine neue Freundin zu suchen. Raj und Howard sollen ihm dabei helfen - und sie haben eine außerordentlich gewagte Idee ... Amy trifft sich unterdessen mit ihrem Date Dave. Der Abend beginnt gut, doch dann nimmt die Unterhaltung eine ziemlich unangenehme Wendung.

