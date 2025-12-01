The Big Bang Theory
Folge 8: Spione wie wir
19 Min.Folge vom 13.12.2025
Sheldon hat beschlossen, das Kapitel Amy endgültig abzuhaken und sich eine neue Freundin zu suchen. Raj und Howard sollen ihm dabei helfen - und sie haben eine außerordentlich gewagte Idee ... Amy trifft sich unterdessen mit ihrem Date Dave. Der Abend beginnt gut, doch dann nimmt die Unterhaltung eine ziemlich unangenehme Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen