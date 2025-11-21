Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

PULS 4Staffel 9Folge 15vom 21.11.2025
19 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 6

Es ist Valentinstag, und Raj hat kurz vorher Emily abserviert. Nun heult er sich bei Amy und Sheldon aus - während die beiden mit ihrer ersten Live-Sendung von "Spaß mit Flaggen" online sind ... Auch für den Rest der Clique verläuft der Tag der Liebenden nicht nach Plan: Penny und Leonard fühlen sich plötzlich ziemlich alt, und Bernadette und Howard müssen ein Kaninchen wiederbeleben ...

PULS 4
