The Big Bang Theory

Die Sheldon-Cooper-Entschuldigungstour

Staffel 9Folge 13vom 20.12.2025
Die Sheldon-Cooper-Entschuldigungstour

The Big Bang Theory

Folge 13: Die Sheldon-Cooper-Entschuldigungstour

18 Min.Folge vom 20.12.2025

Sheldon lag krank im Bett, und seine Freunde haben sich rührend um ihn gekümmert - doch er war nur ekelhaft zu ihnen. Nun ist er wieder gesund und versteht nicht, warum die Clique ziemlich sauer auf ihn ist und ohne ihn nach Las Vegas fahren will. Amy schafft es schließlich ihm klarzumachen, dass eine Entschuldigung mehr als angebracht wäre. Also beginnt Sheldon, sich bei allen einzeln zu entschuldigen - mit gemischtem Erfolg ...

