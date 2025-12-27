Das emotionale AußenkloJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 19: Das emotionale Außenklo
20 Min.Folge vom 27.12.2025
Sheldons Laptop gibt den Geist auf, was für seinen Besitzer ein Drama bedeutet - erst recht, als Amy ihm einfach einen neuen Rechner schenkt. Doch damit nicht genug: Sheldon offenbart seiner Freundin ein brisantes Geheimnis ... Bernadette und Penny helfen Howard und Leonard bei ihrem Wissenschafts-Projekt. Dann müssen die Jungs kurz weg, um Material zu besorgen, gehen aber statt dessen ins Kino - und belügen ihre Frauen ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen