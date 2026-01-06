Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 9Folge 18vom 06.01.2026
Folge 18: Zwischen zwei Frauen

19 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

Howard, Leonard und Sheldon wollen sich die Idee für das Gyroskop mit unbegrenzter Lebensdauer patentieren lassen. Allerdings müssen sie feststellen, dass die Uni den Löwenanteil der Einnahmen aus ihrer Erfindung erhalten wird und Howard als NASA-Angestellter leer ausgeht. Doch eine Lösung ist in Sicht. Raj versucht unterdessen, von Emily loszukommen - mit mäßigem Erfolg ...

