ATV 2Staffel 9Folge 17vom 06.01.2026
19 Min.Folge vom 06.01.2026

Sheldons Geburtstag steht vor der Tür, und Amy würde dieses Mal gerne eine Party für ihren Freund schmeißen. Doch Sheldon weigert sich zunächst, da er in seiner Kindheit ziemlich traumatische Erfahrungen mit Geburtstagspartys gemacht hat. Schließlich gibt er doch nach, und die Clique organisiert eine ganz besondere Feier für den Ober-Nerd ...

