The Big Bang Theory

Zurück nach 2003

PULS 4Staffel 9Folge 4vom 13.12.2025
Zurück nach 2003

The Big Bang Theory

Folge 4: Zurück nach 2003

18 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6

Leonard macht ernst und zieht endlich bei Penny ein. Für Sheldon ist das eine mittlere Katastrophe. Daher tut er ab sofort so, als wäre es 2003 und er würde Leonard noch nicht kennen. Einem Impuls von Stuart folgend gründen Raj und Howard eine Band. Alles läuft super - bis Raj Emily den ersten Song vorspielt ...

The Big Bang Theory

