The Big Bang Theory
Folge 4: Zurück nach 2003
18 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6
Leonard macht ernst und zieht endlich bei Penny ein. Für Sheldon ist das eine mittlere Katastrophe. Daher tut er ab sofort so, als wäre es 2003 und er würde Leonard noch nicht kennen. Einem Impuls von Stuart folgend gründen Raj und Howard eine Band. Alles läuft super - bis Raj Emily den ersten Song vorspielt ...
