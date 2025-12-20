Der romantische AsteroidJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 12: Der romantische Asteroid
18 Min.Folge vom 01.02.2026
Während Amy auf einer Konferenz ist, braucht Sheldon Beschäftigung. Also begleitet er Raj in sein Labor, um ihm bei der Erforschung des Weltalls zu helfen. Prompt machen die beiden eine Entdeckung ... Howard und Bernadette wollen das Haus umbauen. Stuart nimmt das zum Anlass, endlich auszuziehen. Eigentlich ein Grund zur Freude für Howard und Bernie ...
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen