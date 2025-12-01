Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

PULS 4Staffel 9Folge 9vom 20.12.2025
Folge 9: Karotte in Dessous

21 Min.Folge vom 20.12.2025

Es ist Thanksgiving, und die Clique hat unterschiedliche Pläne für den Feiertag: Sheldon und Amy fahren - rein freundschaftlich - zu einem Buffet in der Cafeteria des Aquariums. Howard, Bernadette, Raj und Emily helfen in der Suppenküche, was Howard gar nicht passt. Und Leonard und Penny kochen gemeinsam in der WG. Doch das erste Thanksgiving als Ehepaar droht schon bald zum Desaster zu werden ...

