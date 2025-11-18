The Big Bang Theory
Folge 2: Ehevollzug!
19 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6
Sheldon ist nach wie vor nicht gewillt, die Trennung von Amy zu akzeptieren. Also rückt er ihr immer wieder auf die Pelle und wird sogar richtig gemein. Penny und Leonard stecken kurz nach ihrer Hochzeit in einer tiefen Krise. Keiner von beiden weiß, wie der Zwist aus der Welt zu schaffen ist. Ausgerechnet ein Gespräch mit seinem Fehltritt Mandy öffnet Leonard schließlich die Augen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen