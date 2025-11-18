Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 9Folge 2vom 18.11.2025
19 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6

Sheldon ist nach wie vor nicht gewillt, die Trennung von Amy zu akzeptieren. Also rückt er ihr immer wieder auf die Pelle und wird sogar richtig gemein. Penny und Leonard stecken kurz nach ihrer Hochzeit in einer tiefen Krise. Keiner von beiden weiß, wie der Zwist aus der Welt zu schaffen ist. Ausgerechnet ein Gespräch mit seinem Fehltritt Mandy öffnet Leonard schließlich die Augen.

