The Rookie
Folge 16: Vogelfrei
42 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 16
Officer Nolan gerät nach der Festnahme eines Bandenmitglieds ins Visier und muss lernen, welche Konsequenzen seine Arbeit auf der Straße haben kann. Während er mit dieser gefährlichen Situation umgehen muss, stoppen Chen und Bradford einen selbstbewussten Verkehrssünder, der überzeugt ist, sich mit seinen Worten aus der misslichen Lage befreien zu können.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen