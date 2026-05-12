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The Rookie

Vogelfrei

ATVStaffel 1Folge 16vom 12.05.2026
Vogelfrei

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The Rookie

Folge 16: Vogelfrei

42 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 16

Officer Nolan gerät nach der Festnahme eines Bandenmitglieds ins Visier und muss lernen, welche Konsequenzen seine Arbeit auf der Straße haben kann. Während er mit dieser gefährlichen Situation umgehen muss, stoppen Chen und Bradford einen selbstbewussten Verkehrssünder, der überzeugt ist, sich mit seinen Worten aus der misslichen Lage befreien zu können.

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