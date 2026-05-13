The Rookie
Folge 17: Das Erdbeben
41 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Ein gewaltiges Erdbeben erschüttert die Stadt und stürzt die Polizei sowie die Bevölkerung ins Chaos. Während die Beamten versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen, erhält Officer Nolan einen besonderen Auftrag: Er soll einen Mann beschützen, dessen Geschäfte ihn zur Zielscheibe gemacht haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen