Tierärztin Vida: Koa, die Naschkatze / Tobys KurzsichtigkeitJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 1: Tierärztin Vida: Koa, die Naschkatze / Tobys Kurzsichtigkeit
Egal, ob Vogel, Schlange, Nagetier, Hund oder Raubkatze, die zehnjährige Vida liebt alle Tiere. In ihrer Tierarztpraxis geht jede Art von Vierbeiner ein und aus. Mit Einfühlungsvermögen und Freundlichkeit kuriert sie größere und kleinere Wehwehchen der tierischen Bewohner von Sweetwood. Schon nach kurzer Zeit in Vidas Obhut geht es allen kleinen Patienten wieder vorzüglich! Koa, die Naschkatze Koa ist ein freundlicher Tiger, der Süßigkeiten über alles liebt. Doch eines Tages tun ihm seine Zähne weh und er weiß nicht warum! Bei einer Untersuchung stellt sich heraus, dass er von dem vielen Zucker Bakterien im Mund hat. Zum Glück weiß Vida genau, was zu tun ist! Tobys Kurzsichtigkeit Als Toby, das Erdhörnchen, beim Spielen Probleme hat, untersucht Vida ihn. Schnell wird klar, dass seine Augen Unterstützung brauchen. Vida hat auch gleich eine Idee, wie sie Toby helfen kann. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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