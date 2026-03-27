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Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Alles Gute zum Tierarzttag / Kipps Schwindelirium

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 27.03.2026
Tierärztin Vida: Alles Gute zum Tierarzttag / Kipps Schwindelirium

Tierärztin Vida: Alles Gute zum Tierarzttag / Kipps SchwindeliriumJetzt kostenlos streamen

Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 7: Tierärztin Vida: Alles Gute zum Tierarzttag / Kipps Schwindelirium

23 Min.Folge vom 27.03.2026

Alles Gute zum Tierarzttag Als Zickzack sich bei der Arbeit den Fuß verletzt, ist Vida sofort zur Stelle, um zu helfen. Aber das Häschen hat ein weiteres Problem: Es muss seine Pakete noch rechtzeitig für Vidas Überraschungsparty zum Tierarzttag ausliefern. Kipps Schwindelirium Wüstenfuchs Kipp leidet seit Kurzem unter Schwindelanfällen. Vida möchte dem Tier unbedingt helfen und herausfinden, was die Ursache für „Kipps Schwindelirium“ ist. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc.

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