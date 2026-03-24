Tierärztin Vida: Sweetwoods Jucken und Kribbeln / Junos Lektion in GeduldJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 4: Tierärztin Vida: Sweetwoods Jucken und Kribbeln / Junos Lektion in Geduld
23 Min.Folge vom 24.03.2026
Sweetwoods Jucken und Kribbeln Ein Tier nach dem anderen taucht mit einem seltsamen Ausschlag in Vidas Praxis auf. Zum Glück kann sie schnell erste Hilfe leisten und das Jucken lindern. Nun muss sie der Sache auf den Grund gehen und herausfinden, was den Ausschlag bei ihren Patienten ausgelöst hat. Junos Lektion in Geduld Als Nilpferdbaby Juno zu früh in die Praxis kommt, um ihren Gips abnehmen zu lassen, muss sie warten, bis Vida ihre anderen Termine wahrgenommen hat. Aber es ist gar nicht so einfach, Juno zu einer geduldigen Patientin zu machen. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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