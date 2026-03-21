Tierärztin Vida: Junos Schaumbad-Ausbruch / Fergies schrecklicher SchluckaufJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 2: Tierärztin Vida: Junos Schaumbad-Ausbruch / Fergies schrecklicher Schluckauf
23 Min.Folge vom 21.03.2026
Junos Schaumbad-Ausbruch Juno, das Nilpferdbaby, wird beim Spielen ganz klebrig. Da hilft nur noch ein Schaumbad, aber sobald sie Vidas große Badewanne sieht, rennt Juno verängstigt davon. Vida muss sich etwas einfallen lassen, um ihrer kleinen Patientin die Angst vorm Wasser zu nehmen. Fergies schrecklicher Schluckauf Als Fergie kurz vor dem Auftritt mit ihrer Band Schluckauf bekommt, wendet sie sich an Vida, um sich schnell kurieren zu lassen. Als keiner von Vidas Tricks Wirkung zeigt, bleibt nur noch eine Lösung: Fergie muss sich erschrecken, um den Schluckauf loszuwerden. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
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