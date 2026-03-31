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Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Ottos elegante Freundin / Fergies wackeliges Rad

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 31.03.2026
Tierärztin Vida: Ottos elegante Freundin / Fergies wackeliges Rad

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Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 10: Tierärztin Vida: Ottos elegante Freundin / Fergies wackeliges Rad

23 Min.Folge vom 31.03.2026

Ottos elegante Freundin: Bär Otto glaubt, dass sich seine Freundin, die Raupe, in ein Blatt verwandelt hat. Vida erklärt ihm, dass sie gerade dabei ist, zu einem Schmetterling zu werden. Otto möchte seine Freundin nach ihrer Metamorphose mit etwas Besonderem überraschen. Aber kann er es schaffen, bevor sie schlüpft? Fergies wackeliges Rad: Das Eichhörnchen Fergie möchte seine Freunde mit einem waghalsigen Trick beeindrucken, doch dabei geht leider ihr Rollstuhl kaputt. Zum Glück weiß Vida sofort, was zu tun ist. Sie bittet den handwerklich begabten Biber, einen neuen zu bauen, damit Fergie bald wieder Sweetwood unsicher machen kann. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

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