Tierärztin Vida: Ottos elegante Freundin / Fergies wackeliges RadJetzt kostenlos streamen
Tierärztin Vida Staffel 1
Folge 10: Tierärztin Vida: Ottos elegante Freundin / Fergies wackeliges Rad
Ottos elegante Freundin: Bär Otto glaubt, dass sich seine Freundin, die Raupe, in ein Blatt verwandelt hat. Vida erklärt ihm, dass sie gerade dabei ist, zu einem Schmetterling zu werden. Otto möchte seine Freundin nach ihrer Metamorphose mit etwas Besonderem überraschen. Aber kann er es schaffen, bevor sie schlüpft? Fergies wackeliges Rad: Das Eichhörnchen Fergie möchte seine Freunde mit einem waghalsigen Trick beeindrucken, doch dabei geht leider ihr Rollstuhl kaputt. Zum Glück weiß Vida sofort, was zu tun ist. Sie bittet den handwerklich begabten Biber, einen neuen zu bauen, damit Fergie bald wieder Sweetwood unsicher machen kann. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick