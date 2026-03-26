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Tierärztin Vida Staffel 1

Tierärztin Vida: Fergies Trübsaltag / Zickzacks Schneckenbegleitung

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 26.03.2026
Tierärztin Vida: Fergies Trübsaltag / Zickzacks Schneckenbegleitung

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Tierärztin Vida Staffel 1

Folge 6: Tierärztin Vida: Fergies Trübsaltag / Zickzacks Schneckenbegleitung

23 Min.Folge vom 26.03.2026

Fergies Trübsaltag Als es Fergie nicht gut geht, stellt Vida die Diagnose: Fergie hat einen Trübsaltag. Das kann jedem mal passieren und weiß ein geeignetes Heilmittel. Fergie soll es sich so richtig gut gehen lassen. Zum Glück hat sie viele Freunde, die ihr dabei helfen. Zickzacks Begleitschnecke Da Zickzack eine Augenklappe tragen muss, bittet Vida die Schnecke Schnecki um Hilfe, aber Zickzack weigert sich zunächst. Als es zu einigen Missgeschicken kommt, muss Zickzack lernen, dass es manchmal doch besser ist, Hilfe anzunehmen. Bildquelle: ORF/Spin Master Vida Productions Inc./

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